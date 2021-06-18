Пожилые татарстанцы могут принять участие в новом сезоне конкурса «Спасибо Интернету»

Татарстанцы старше 50 лет могут принять участие в новом сезоне всероссийского конкурса «Спасибо Интернету — 2021». Заявочная кампания продолжится до 15 октября, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Рассказать о своих успехах в сфере IT могут татарстанцы, научившиеся работать на компьютере как самостоятельно, так и на специализированных образовательных курсах.

Чтобы поучаствовать, нужно оставить заявку на сайте, прислать конкурсную работу (эссе) и приложить фотографии. В этом году эссе может быть написано по одной из шести номинаций: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Мой интернет-проект» и «Я — интернет-звезда». Итоги подведут в декабре.