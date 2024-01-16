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Пожилые супруги погибли на пожаре в своем доме в РТ, внук-подросток спасся
Накануне вечером в деревне Старые Енали Апастовского района загорелся двухэтажный кирпичный частным дом и надворные постройки.
Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, благодаря сработке автономных пожарных извещателей из горящего дома спасся 16-летний внук хозяев, инвалид II группы.
Во время разбора сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела 64-летней женщины и 67-летнего мужчины.
В ведомстве отметили, что причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем и нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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