Пожилые супруги едва не погибли, надышавшись краской в подвале дачи в СНТ под Челнами
Инцидент произошел сегодня днем в СНТ «Транспортник-3» под Челнами.
Как сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, в экстренные службы обратилась женщина. Она расскзаала, что ее пожилые родители надышались краской в подвале дачи.
Еще до приезда сотрудников ЗПСО №6 супругов подняли на поверхность. Медикам скорой удалось их откачать.
«Пострадавших на каретах скорой помощи доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пояснил корреспондент агентства.