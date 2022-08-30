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Ру Тат
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Происшествия
30 августа 2022  19:08
Полина Шевчук

Пожилые супруги едва не погибли, надышавшись краской в подвале дачи в СНТ под Челнами

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Инцидент произошел сегодня днем в СНТ «Транспортник-3» под Челнами.

Как сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, в экстренные службы обратилась женщина. Она расскзаала, что ее пожилые родители надышались краской в подвале дачи.

 

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ» 

Еще до приезда сотрудников ЗПСО №6 супругов подняли на поверхность. Медикам скорой удалось их откачать.

 

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ» 

«Пострадавших на каретах скорой помощи доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пояснил корреспондент агентства.

 

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ» 

 

#отравились #МЧС РТ
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