Пожилые супруги едва не погибли, надышавшись краской в подвале дачи в СНТ под Челнами

Инцидент произошел сегодня днем в СНТ «Транспортник-3» под Челнами.

Как сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, в экстренные службы обратилась женщина. Она расскзаала, что ее пожилые родители надышались краской в подвале дачи.

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

Еще до приезда сотрудников ЗПСО №6 супругов подняли на поверхность. Медикам скорой удалось их откачать.

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

«Пострадавших на каретах скорой помощи доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пояснил корреспондент агентства.