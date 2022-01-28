Пожилые россияне в седьмой раз сказали спасибо интернету

Среди жителей Татарстана очень много людей, которые хотят узнавать что-то новое каждый день и не боятся открывать широкие горизонты. И возраст — не помеха знаниям и самообразованию. Об этом заявил директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ Павел Гонцов на чествовании призеров VII Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в области компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2022».

Наша республика стала самым активным регионом по количеству участников — 801 житель республики принял участие в конкурсе. К слову, от Воронежской области, занявшей 2-ю позицию по этому показателю, заявились 411 конкурсантов.

Большую инициативу проявили представители Нижнекамска, Бугульмы, Елабуги, Набережных Челнов и Альметьевска. От каждого из этих городов поступило в среднем 40-50 работ.

«Наш проект помогает пожилым людям разобраться в принципах работы современных гаджетов, учит эффективно пользоваться подобными устройствами, — отметил Гонцов. — И нам очень приятно, что мы являемся частью структуры, позволяющей нашим бабушкам и дедушкам не отставать от прогресса и продолжать идти в ногу со временем».

К слову, средний возраст конкурсантов составляет 65 лет. Самому старшему претенденту на победу исполнилось 98 лет, это Сусанна Терехова из Казани. Ее работа была представлена в номинации «Я — интернет-звезда». Пожилая женщина покорила сеть декламацией произведения Лебедева-Кумача «Что ж, товарищи девчата, воевать, так воевать!» и стихотворения своей однополчанки Евгении Райхман.

«При прочтении конкурсных работ-эссе на сайте „Азбука интернета“ представители более молодого поколения могут увидеть нынешних пенсионеров активными и целеустремленными людьми. Со своими хобби, с четко расставленными жизненными приоритетами, с полной самоотдачей любимому делу, с положительным восприятием современного мира „в цифре“ и желанием получать государственные услуги в электронном виде, — подчеркнул управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин. — Я уверен, что проект „Спасибо интернету“ вносит огромный вклад в развитие социальной сферы нашей республики и рад, что в конкурсе участвует все больше и больше татарстанцев».

В этом году в конкурсе было шесть номинаций, среди которых «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива» и другие. В числе призеров — наша землячка: жительница Казани Мария Ермолаева, завоевавшая серебро в категории «Мой интернет-проект». Пенсионерка создала на своей даче в Ташевке настоящий домашний музей. Здесь собраны предметы старинной домашней утвари: утюги, прялки, пузатые фунтовые гирьки и многое другое. Мария Вениаминовна фотографирует экспонаты и выкладывает снимки в соцсети, создавая виртуальное музейное пространство.

«К участию в конкурсе меня привлекла подруга, которая тоже прислала свою работу на суд жюри, но, к сожалению, не смогла победить в этот раз, — рассказала она. — Я очень хотела оказаться среди лучших и искренне рада своему сегодняшнему успеху!»

Напомним, ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» проводится создателями программы «Азбука интернета»: ПАО «Ростелеком» и ПФР. К участию в соревнованиях приглашаются пользователи интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеры с ОВЗ со всех регионов России, успешно окончившие курсы компьютерной грамотности. Мероприятие проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ. В этом году было подано около 5 тысяч заявок из 79 регионов России, 85% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов.