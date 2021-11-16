Пожилые пациенты ковидных госпиталей: «Как бы я хотел вернуться в прошлое и привиться»

Из шестнадцати с половиной тысяч жителей Елабужского района Татарстана от новой коронавирусной инфекции вакцинировалась только пятая часть. Заместитель главного врача Елабужской ЦРБ Дамир Сулейманов рассказал, почему пожилые не торопятся прививаться и как меняется их отношение к вакцинации после того, как они попадают в ковидный госпиталь.

Вакцинация пожилых в Елабужском районе идет малыми темпами, как, впрочем, и по всей республике

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

От коронавируса вакцинирован лишь каждый пятый пожилой

К поликлиникам в Елабужском районе Татарстана прикреплены 16 500 жителей старше 60 лет, из них от коронавирусной инфекции привиты лишь 21%. По словам заместителя главного врача Елабужской ЦРБ Дамира Сулейманова, вакцинация пожилых в районе идет малыми темпами, как, впрочем, и по всей республике

«В основном боятся – опираются на недостоверную информацию о вакцинации в Интернете и в мессенджерах. Есть те, кто переболел ковидом, или имеет противопоказания к вакцинации, но их – единицы, примерно 5%», – рассказывает Дамир Сулейманов.

По словам заместителя главного врача Елабужской ЦРБ, каждый терапевт района, к которому на прием с теми или иными проблемами приходит человек старше 60 лет, обязательно рассказывает ему о необходимости вакцинации от Covid-19, а также рекомендует ту ил иную вакцину, в зависимости от состояния здоровья человека

Замглаврача Елабужской ЦРБ Дамир Сулейманов Фото: пресс-служба Елабужской ЦРБ

«С теми, кто не хотел прививаться, потом сталкиваемся в ковидных госпиталях»

«Наши местные тележурналисты заходили в «красную зону» инфекционного госпиталя, разговаривали с пациентами, которые старше 60 лет и которые не привитые. Они говорят: «Как бы я хотел вернуться в прошлое и сделать эту прививку, чем сейчас здесь находиться. Как правило, люди осознают необходимость вакцинации только когда сами столкнутся с болезнью», – говорит Дамир Сулейманов.

Доктор рассказал историю 62-летней жительницы Елабужского районаенщина 62 лет, которая несколько месяцев назад просила врачей оформить ей медицинский отвод от вакцинации.

«Она говорила, что уже старенькая, давление у нее иногда поднимается. Мы не дали медотвод, потому что у нее не было показаний для него. Мы с ней разговаривала, уговаривали ее вакцинироваться. Я с ней сам разговаривал, приводил в пример своих пожилых родителей, которых я убедил вакцинироваться и благодаря чему, в том числе, я считаю, они живы. Уговорить ее, к сожалению, не удалось. Где-то что-то в интернете прочитала, что кто-то где-то умер. Больше, увы, доверяют не медицинским работникам, а каким-то слухам», – вспомнил заместитель главного врача Елабужской ЦРБ.

Через две-три недели, вспоминает врач, эта женщина попала в инфекционный госпиталь в достаточно тяжелом состоянии с поражением легких.

Covid-19 у пожилых пациентов протекает тяжелее, этому способствуют сопутствующие заболевания Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«У нее было КТ-3 (от 50 до 75% поражения легких – прим.ред), ее лечили долго, на кислороде она была, интенсивное лечение очень применялось. К счастью, она выжила. Потом мы ее наблюдали в течение двух месяцев на амбулаторном этапе, она жаловалась на бессилие – не было сил даже еду себе приготовить. До болезни была очень активным человеком – занималась скандинавской ходьбой, а после госпиталя в течение двух месяцев не могла даже сама себя обслуживать», – рассказывает Дамир Сулейманов.

Еще несколько месяцев после болезни женщину мучали сильные головные боли и слабость.

«Я ей сказал: «Помните, вы приходили ко мне за медотводом?» Она ответила: «Я жалею, что не привилась. Знала бы, где упаду, соломки бы подстелила. Конечно, если бы я знала, что так все произойдет, я бы сделала прививку»», – рассказывает Дамир Сулейманов.

Как только истекут полгода с момента ее болезни, добавил врач, она планирует привиться.

Вакцинированные в инфекционные госпитали, как правило, не попадают. А если и попадают, то в реанимациях их точно нет Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Привитых от Covid-19 в реанимациях нет

По словам врачей, Covid-19 у пожилых пациентов протекает тяжелее, этому способствуют сопутствующие заболевания – артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение.

«Мы наблюдаем, что у лиц старшего возраста Covid-19 протекает в более тяжелой форме. Вакцинированные тоже заболевают коронавирусной инфекцией, но у них болезнь протекает в легкой форме. В инфекционные госпитали, как правило, они не попадают. А если и попадают, то в реанимациях их точно нет. Ни одного случая смерти вакцинированного пациента у нас не было до сих пор», – рассказал замглавного врача Елабужской ЦРБ.

По словам врача, заражаются коронавирусной инфекцией даже те пожилые, которые уверяют, что никуда не выходят из дома. В продуктовых магазинах, в очередях поликлиник, заражаются от детей и внуков, которые их навещают.

Выписавшиеся из инфекционных госпиталей, потом приходят в поликлиники на реабилитацию Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Реабилитация после Covid-19 тоже тяжелая

Пациенты, выписавшиеся из инфекционных госпиталей, потом приходят в поликлиники на реабилитацию. И в этот период им тоже приходится сталкиваться с трудностями.

«Постковидный синдром у кого-то проявляется головными болями, у других возникает невыраженная дыхательная недостаточность. Если до болезни пожилой человек мог спокойно подняться, к примеру, на третий этаж, и не было у него никаких признаков дыхательной недостаточности, то после ковида он чувствует, что не может идти, приходится останавливаться пытаться восстановить дыхание. Сталкиваемся со случаями астении, выраженной слабости на протяжении длительного времени – от одного до нескольких месяцев. Пациенты признаются, что у них нет сил что-то делать», – рассказывает врач.

По словам Дамира Сулейманова, в Елабуге на данный момент привиты более 36 тысяч человек – ни одного случая анафилактического шока или смерти от вакцинации не было.

«Когда человек попадает в госпиталь, сам сталкивается со всем этим – атмосферой отделения, кислородом, сотрудниками в защитных костюмах, ощущает на себе всю тяжесть заболевания и его последствия, он становится сторонником вакцинации», – подытожил врач.