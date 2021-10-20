Пожилые нижнекамцы смогут распечатать QR-коды в библиотеках

Люди старшего поколения Нижнекамска могут распечатать QR-коды сертификата вакцинации Covid-19 в библиотеках, пишет городской паблик «ВКонтакте».

Этой услугой можно воспользоваться в 16 библиотеках города. Там созданы дополнительные рабочие места, и желающие с помощью специалиста смогут через компьютер зайти на свою страницу в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и распечатать код.

Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно иметь подтвержденную учетную запись в портале госуслуг.