Пожилые нижнекамцы смогут посетить бесплатные концерты, выставки и фильмы

В пятницу, 1 октября, Нижнекамск присоединится к празднованию Международного дня пожилых людей. В декаду пожилых людей в муниципалитете запланированы более 150 различных мероприятий. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказала начальник Управления социальной защиты в Нижнекамском районе Светлана Романова.

Особое внимание будет уделено долгожителям в возрасте 90 лет и старше. Их поздравят на дому и вручат подарки.

1 октября парикмахерские Нижнекамска и Камских Полян будут обслуживать пожилых людей по льготным ценам. Также 30 сентября и 1 октября льготы на услуги пожилым предоставят в городской бане, а в Камских Полянах — 6 октября (женский день) и 7 октября (мужской день).

5 октября в Центре занятости населения состоится мини-ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Кроме того, в течение первой декады октября для них будут организованы культурно-развлекательные, спортивные мероприятия, бесплатные концерты, выставки, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха.

«Запланировано много мероприятий в социальных сетях: видеотрансляции поздравлений, творческих выставок, различных мастер-классов. Ведь многие пожилые люди идут в ногу со временем и активно пользуются социальными сетями», — добавила Светлана Романова.

Также будут проведены муниципальные акции и тимуровские рейды: «Дом без одиночества», «Забота», «Помощь ветерану», «Теплый дом каждому», «Подворье», в рамках которых активисты окажут помощь одиноким пожилым людям, ветеранам войны и труда — уберут и подготовят жилье к зимнему периоду, соберут урожай, закупят лекарства и продукты.

На сегодняшний день в Нижнекамском районе проживает более 70 тыс. людей третьего возраста, что составляет 25% от численности всего населения.

«Практически каждый четвертый житель района находится в возрасте старше трудоспособного. Только за последние 5 лет число пенсионеров по возрасту увеличилось на 3,5 тыс. человек», — отметила докладчик.

В Нижнекамском районе 770 долгожителей в возрасте от 90 лет и старше, из них два долгожителя перешагнули столетний рубеж, а два ветерана отпразднуют столетний юбилей в октябре. Старейшей жительнице Нижнекамска в этом году исполняется 103 года.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой текущий год диктует свои условия. Мы отказались от традиционных торжественных мероприятий и обедов в школах города. Все запланированные мероприятия будут проводиться с соблюдением необходимых мер защиты с учетом рекомендаций Роспотребнадзора», — отметила начальник Управления социальной защиты в Нижнекамском районе.