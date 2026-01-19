news_header_top
Происшествия 19 января 2026 09:40

Пожилой житель Нижнекамска потерял 1,3 млн рублей из‑за телефонных мошенников

В Нижнекамске 66‑летний мужчина лишился 1,3 млн рублей после звонков мошенников. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В декабре 2025 года нижнекамцу начали звонить в мессенджерах неизвестные. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и сказали, что помогают «остановить незаконный перевод». Мужчину убедили снять все деньги и перевести их на «безопасные счета».

Пенсионер несколько дней переводил крупные суммы на указанные карты, а также отправлял средства через системы денежных переводов за границу. Позже он понял, что его обманули.

Полиция ищет подозреваемых. Расследование продолжается.

#Мошенничество #нижнекамск
