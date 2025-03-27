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Происшествия 27 марта 2025 11:22

Пожилой житель Нижнекамска погиб на пожаре в квартире

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Пожилой житель Нижнекамска погиб на пожаре в квартире
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В пятиэтажке на улице Бызова в Нижнекамске произошел пожар. Очаг возгорания находился в захламленной мусором квартире на втором этаже.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, во время тушения пожарные обнаружили тело 69-летнего мужчины.

Возгорание на 18 квадратах ликвидировали 9 специалистов и 3 единицы пожарной техники.

Отметим, что несколько лет назад в этой квартире уже был пожар. Дознаватели Госпожнадзора предполагают, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.

#нижнекамск #пожар
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