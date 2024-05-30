news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 30 мая 2024 20:25

Пожилой житель Нижнекамска перевел мошенникам 4,3 млн и остался без квартиры

Скопировать ссылку

Пожилой житель Нижнекамска стал очередной жертвой мошенников. 62-летний мужчина остался без квартиры и с кредитами, сообщают в пресс-службе УМВД Нижнекамска.

Первый звонок нижнекамец получил в конце марта. Звонившая представилась следователем из Москвы и заявила мужчине, что по его счетам происходят мошеннические действия.

После этого ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником Центрального банка. Она сообщила мужчине, что сейчас ему необходимо действовать по указанию полиции, поэтому позже с ним связался мужчина, представившийся подполковником.

По указанию аферистов мужчина взял несколько кредитов, а также продал свою квартиру. В общей сумме потерпевший отдал аферистами более 4,3 миллионов рублей.

#Мошенничество
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2