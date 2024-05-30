Пожилой житель Нижнекамска перевел мошенникам 4,3 млн и остался без квартиры

Пожилой житель Нижнекамска стал очередной жертвой мошенников. 62-летний мужчина остался без квартиры и с кредитами, сообщают в пресс-службе УМВД Нижнекамска.

Первый звонок нижнекамец получил в конце марта. Звонившая представилась следователем из Москвы и заявила мужчине, что по его счетам происходят мошеннические действия.

После этого ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником Центрального банка. Она сообщила мужчине, что сейчас ему необходимо действовать по указанию полиции, поэтому позже с ним связался мужчина, представившийся подполковником.



По указанию аферистов мужчина взял несколько кредитов, а также продал свою квартиру. В общей сумме потерпевший отдал аферистами более 4,3 миллионов рублей.



