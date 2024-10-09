Пожилой житель Альметьевска едва не погиб на пожаре в своей квартире

В одной из квартир пятиэтажки на улице Ризы Фахретдина в Альметьевске загорелся диван. Квартира, где случился пожар, находится на четвертом этаже дома.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, четверо жителей соседних с горящей квартир эвакуировались еще до приезда пожарных.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

62-летнего хозяина квартиры пожарные обнаружили лежащим на полу без сознания за входной дверью в квартиру. На него надели маску спасаемого и вывели его на улицу. Там передали медикам скорой помощи – мужчина отравился продуктами горения и был госпитализирован в Албметьевскую ЦРБ.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.