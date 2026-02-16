Пожилой водитель «Лады» в РТ не уступил дорогу иномарке – он и его пассажир в больнице

В Верхнеуслонском районе 79-летний водитель «Лады» не уступил дорогу иномарке. Он и его пассажир оказались в больнице.

По информации районной Госавтоинспекции, водитель «Лады» 14-й модели ехал по второстепенной дороге и не пропустил Hyundai Sonata, которая двигалась по главной. В итоге иномарка врезалась в бок «Лады», пожилого водителя и его пассажира увезли в больницу.

В ГАИ водителей призвали строго соблюдать правила проезда перекрестков и быть внимательными, выезжая на главную дорогу.