Пожилой татарстанец погиб, уснув с сигаретой и устроив пожар в своем доме

ГУ МЧС России по РТ

Ночью поступило сообщение, что в Агрызском районе Татарстана в селе Янга-Аул горит дом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшая на место ДПК «Янаул» установила, что огонь охватил одноэтажный деревянный дом. Во время тушения пожара было найдено тело 83-летнего хозяина дома.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Известно, что мужчина жил в доме один, у него были проблемы со слухом, курил на веранде.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Огонь полностью уничтожил дом – площадь пожара составила 49 кв. метров. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.