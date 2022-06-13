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Происшествия
13 июня 2022  09:16
Полина Шевчук

Пожилой татарстанец погиб, уснув с сигаретой и устроив пожар в своем доме

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Пожилой татарстанец погиб, уснув с сигаретой и устроив пожар в своем доме
ГУ МЧС России по РТ

Ночью поступило сообщение, что в Агрызском районе Татарстана в селе Янга-Аул горит дом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшая на место ДПК «Янаул» установила, что огонь охватил одноэтажный деревянный дом. Во время тушения пожара было найдено тело 83-летнего хозяина дома.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Известно, что мужчина жил в доме один, у него были проблемы со слухом, курил на веранде.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Огонь полностью уничтожил дом – площадь пожара составила 49 кв. метров. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

#погиб в огне #сгоревший частный дом #МЧС РТ
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