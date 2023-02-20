Пожилой татарстанец обгорел на пожаре в своем доме, он скончался в больнице

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в Черемшанском районе в селе Старое Кадеево поступило накануне в 17.18 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что горит небольшой одноэтажный частный дом и надворные постройки. Пожарных встретили соседи и рассказали, что в доме жил 68-летний одинокий мужчина. Он иногда выпивал и курил на веранде.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Первым запах гари почувствовал сосед. Он побежал к дому и увидел, что на снегу лежит хозяин строения. Он был жив, но без сознания и с сильными ожогами. Пострадавшего забрали в больницу. Врачи диагностировали у него ожиги 4 степени – порядка 95% тела. К сожалению, ночью пострадавший скончался в клинике.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Общая площадь пожара составила 84 кв. метра. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.