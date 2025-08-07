Пожилой нижнекамец потерял почти 5 млн рублей, пытаясь заменить электросчетчик

В Нижнекамске 63-летний местный житель лишился свыше 4,8 млн рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Незнакомцы разговаривали с ним через мессенджер: сначала лжесотрудник «Энергосбыта» назвал адрес его земельного участка и сообщил о необходимости замены электрического счетчика.

Следом позвонил сотрудник Роскомнадзора и убедил во взломе «Госуслуг». Потом подключился сотрудник правоохранительных органов и напугал о возбуждении в отношении него уголовного дела, а сотрудник Росфинмониторинга убедил, что необходимо «исключить несанкционированное снятие денежных средств».

Поверив мошенникам, мужчина перевел на «безопасный счет» более 4,8 млн рублей. Для этого он взял кредиты, закрыл свой вклад, снял наличные, продал машину, считая, что это необходимо для обеспечения собственной безопасности.

По данному факту возбуждено уголовное дело.