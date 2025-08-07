news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 7 августа 2025 12:47

Пожилой нижнекамец потерял почти 5 млн рублей, пытаясь заменить электросчетчик

Читайте нас в
Телеграм

В Нижнекамске 63-летний местный житель лишился свыше 4,8 млн рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Незнакомцы разговаривали с ним через мессенджер: сначала лжесотрудник «Энергосбыта» назвал адрес его земельного участка и сообщил о необходимости замены электрического счетчика.

Следом позвонил сотрудник Роскомнадзора и убедил во взломе «Госуслуг». Потом подключился сотрудник правоохранительных органов и напугал о возбуждении в отношении него уголовного дела, а сотрудник Росфинмониторинга убедил, что необходимо «исключить несанкционированное снятие денежных средств».

Поверив мошенникам, мужчина перевел на «безопасный счет» более 4,8 млн рублей. Для этого он взял кредиты, закрыл свой вклад, снял наличные, продал машину, считая, что это необходимо для обеспечения собственной безопасности.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

#Мошенничество
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

6 августа 2025
Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

6 августа 2025