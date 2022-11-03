На пожаре в частном доме в Рыбной Слободе погиб пожилой мужчина

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожар вспыхнул сегодня рано утром на улице Сосновая в Рыбной Слободе. На номер вызова пожарной охраны в 5.56 позвонили очевидцы и сообщили, что видят столб дыма, который валит из частного небольшого дома, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место сотрудники ПСЧ №128 установили, что из-под кровли дома валит дым.

В 06.15 пожар был локализован, а через восемь минут полностью потушен на площади 20 кв. метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время разбора сгоревших конструкций обнаружено тело 85-летнего мужчины. В результате огонь полностью уничтожил комнату в доме.

Причина пожара устанавливается.