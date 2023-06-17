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Руc Тат
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Происшествия 17 июня 2023 10:35

Пожилой мужчина получил ожоги, пытаясь спасти вещи из горящего дома под Зеленодольском

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Сегодня утром поступило сообщение о том, что в Зеленодольском районе в поселке Нижние Вязовые случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Загорелась веранда, пристроенная к частному бревенчатому дому. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пытаясь спасти свое имущество, на пожаре получил ожоги рук 87-летний мужчина. Госпитализация ему не требовалась.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#пострадал на пожаре
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