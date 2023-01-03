Пожилой мужчина погиб на пожаре в татарстанском селе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в селе Большие Кибячи Сабинского района республики поступило сегодня в 06.10 на единый номер вызова экстренных служб 112, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что огонь охватил небольшой одноэтажный частный дом – горели вещи в спальне.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 6.17 возгорание было локализовано на площади 4 кв. метра, а через три минуты полностью потушено.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время разбора сгоревших конструкций обнаружено тело 63-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.