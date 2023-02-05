Пожилой мужчина погиб на пожаре в частном доме под Казанью

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в селе Столбище Лаишевского района РТ поступило сегодня в 08.31 на единый номер вызова экстренных служб 112.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место пожарные ПСЧ №7 установили, что горит небольшой одноэтажный бревенчатый дом.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожар был ликвидирован. Во время проливки конструкций в доме было найдено тело 67-летнего мужчины. Предположительно, погибший – хозяин дома. Причина пожара устанавливается.