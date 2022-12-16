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Происшествия
16 декабря 2022  13:39
Полина Шевчук

Пожилой казанец устроил застолье с сыновьями и зарезал одного из них

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Трагедия произошла накануне в квартире одного из домов по улице Короленко в Казани. Здесь было обнаружено тело 47-летнего местного жителя с колото-резанными ранами груди, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено следствием, 74-летний мужчина устроил застолье с двумя сыновьями. В какой-то момент мужчины повздорили. Тогда пенсионер ударил 47-летнего отпрыска дважды ножом в грудь. От полученных ранений казанец скончался.

Расправа происходила на глазах у другого сына, который и вызвал полицейских. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Свою вину мужчина признал. На время следствия он помещен под стражу.
 

#Убийство #следком рт
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