Пожилой казанец, пытаясь забрать посылку, стал жертвой аферистов и потерял полмиллиона

В Казани 70-летнему мужчине позвонили неизвестные и сказали, что на его имя пришла посылка. Аферисты попросили назвать код из СМС. Позже ему позвонили еще раз, представились сотрудниками полиции и заявили, что этот код украли мошенники, которые хотят похитить его деньги.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, чтобы «обезопасить» сбережения, пенсионер, следуя инструкциям мошенников, отдал через курьера 500 тысяч рублей.

Позже он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.