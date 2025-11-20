news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 20 ноября 2025 10:17

Пожилой казанец, пытаясь забрать посылку, стал жертвой аферистов и потерял полмиллиона

Читайте нас в
Телеграм

В Казани 70-летнему мужчине позвонили неизвестные и сказали, что на его имя пришла посылка. Аферисты попросили назвать код из СМС. Позже ему позвонили еще раз, представились сотрудниками полиции и заявили, что этот код украли мошенники, которые хотят похитить его деньги.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, чтобы «обезопасить» сбережения, пенсионер, следуя инструкциям мошенников, отдал через курьера 500 тысяч рублей.

Позже он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

19 ноября 2025
Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

19 ноября 2025