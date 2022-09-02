Пожилой казанец поверил мошенникам и перевел им 3 миллиона рублей

В августе 71-летнему жителю Казани позвонил незнакомец, представившийся следователем Игорем Ларионовым. Он рассказал, что якобы неизвестный оформил генеральную доверенность от имени мужчины – с ней он может похитить все его деньги.

После этого с пожилым казанцем связалась некая Светлана Соболева, лжесотрудница банка. Она прислала мужчине свое удостоверение в мессенджере, после чего тот поверил ей и стал следовать ее указаниям. Так, в течение нескольких дней он снимал в банке наличку и переводил ее на продиктованный мошенниками счет.

Всего мужчина перевел около трех миллионов рублей. После этого ему сообщили, что необходимо прийти в отдел полиции. Придя по указанному адресу, мужчина узнал, что его обманули, и написал заявление. Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников.

В пресс-службе УМВД России по Казани предупреждают: чтобы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае не сообщайте незнакомцам свои личные или банковские данные. Перепроверяйте любую информацию, поступающую от сомнительных лиц, и не переводите деньги на неизвестные счета.