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Пожилой казанец лишился более полумиллиона рублей, пытаясь обезопасить свои сбережения
83-летний житель Казани лишился 600 тысяч рублей, пытаясь перевести деньги на «безопасный» счет.
Как сообщают в УМВД Казани, в середине января пенсионеру позвонил лжесотрудник банка. Неизвестный сообщил, что аферисты пытаются оформить на пожилого человека потребительский кредит.
Для того, чтобы предотвратить действия аферистов необходимо в срочном порядке пополнить безопасный счет на определенную сумму. Доверчивый казанец снял со своего счета более 600 тысяч рублей и перечислил мошенникам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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