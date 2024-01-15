Пожилой казанец лишился более полумиллиона рублей, пытаясь обезопасить свои сбережения

83-летний житель Казани лишился 600 тысяч рублей, пытаясь перевести деньги на «безопасный» счет.

Как сообщают в УМВД Казани, в середине января пенсионеру позвонил лжесотрудник банка. Неизвестный сообщил, что аферисты пытаются оформить на пожилого человека потребительский кредит.

Для того, чтобы предотвратить действия аферистов необходимо в срочном порядке пополнить безопасный счет на определенную сумму. Доверчивый казанец снял со своего счета более 600 тысяч рублей и перечислил мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».