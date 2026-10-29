Пожилого водителя из Казани наказали за перевозку пассажира на багажнике

Пожилой казанец прокатил пассажира на багажнике и был оштрафован.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, нарушения 75-летнего водителя «ЗАЗ» были засняты камерами возле одного из домов на Декабристов. Утром 24 октября мужчина провез пассажира на багажнике, тем самым подвергая жизнь человека угрозе.

При проведении проверки также выяснилось, что автомобиль не зарегистрирован по всем правилам, а у самого мужчины отсутствовал полис ОСАГО. За каждое нарушение на пенсионера составили по протоколу.