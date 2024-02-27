Пожилого татарстанца будут судить за незаконное изготовление оружия

В Лениногорске в отношении 76-летнего пенсионера возбудили дело за незаконное изготовление оружия и боеприпасов.

О необычном хобби местного жителя узнали оперативники. Мужчина успел спрятать часть арсенала в багажник автомобиля «Лада Калина», после чего попытался скрыться от стражей порядка. Пенсионера задержали на улице Садриева. На вопрос правоохранителей: «Есть ли в машине что-то запрещенное?», пенсионер признался: «Два чемодана с боеприпасами и охотничьим порохом».

Фото: Ильмира Гареева

Полицейские обнаружили в автомобиле пенсионера два чемодана, в которых находились шесть банок с порохом весом 1,5 килограмма, 352 патрона различных калибров и барабан от револьвера. Было принято решение об обыске места жительства и трех гаражей пожилого мужчины.

В результате у пожилого мужчины изъяли 15 единиц оружия, 652 патрона различного калибра и полтора килограмма охотничьего пороха. Экспертиза показала, что весь порох, также как и 11 единиц оружия, 474 патрона пригодны к производству взрыва при определенных условиях.

Фото: Ильмира Гареева

Выяснилось, что в 80-х годах мужчина уже был судим за данное преступление. Долгие годы пенсионер работал токарем и развил навыки по изготовлению и переделке огнестрельного и пневматического оружия.

«Это мое хобби, которым я увлекаюсь больше двадцати лет. Изготавливал для себя, не для продажи или подарков. Охотничье ружье досталось мне от умершего отца», – рассказал мужчина.

Фото: Ильмира Гареева

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Учитывая преклонный возраст, мужчину оставили под подпиской о невыезде. По повестке он обязан незамедлительно являться в Лениногорский отдел полиции для производства следственных действий.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.