Пожилая жительница РТ во сне услышала звук извещателя и успела выбежать из горящего дома

В Татарстане пожарный извещатель спас жизнь пожилой женщине, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Рано утром пожар случился в доме на улице Камала в поселке Балтаси. Горение происходило в частном кирпичном доме, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В доме по республиканской программе были установлены 2 автономных дымовых пожарных извещателя, которые сработали.

Услышав громкий звук сигнала сработки АДПИ, пожилая женщина проснулась и покинула горящий дом.

В 2018 году по республиканской программе установки АДПИ (категория: одиноко проживающиеп рестарелые граждане) в доме женщины были установлены 2 автономных пожарных извещателя. В 2023г оду при обходе домовладений была проведена замена элементов питания извещателей.