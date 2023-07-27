Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пожилая жительница РТ во сне услышала звук извещателя и успела выбежать из горящего дома
В Татарстане пожарный извещатель спас жизнь пожилой женщине, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Рано утром пожар случился в доме на улице Камала в поселке Балтаси. Горение происходило в частном кирпичном доме, площадь пожара составила 50 квадратных метров.
В доме по республиканской программе были установлены 2 автономных дымовых пожарных извещателя, которые сработали.
Услышав громкий звук сигнала сработки АДПИ, пожилая женщина проснулась и покинула горящий дом.
В 2018 году по республиканской программе установки АДПИ (категория: одиноко проживающиеп рестарелые граждане) в доме женщины были установлены 2 автономных пожарных извещателя. В 2023г оду при обходе домовладений была проведена замена элементов питания извещателей.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа