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Ру Тат
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9 сентября 2021  08:18
Полина Шевчук

Пожилая жительница РТ спаслась из ночного пожара, услышав извещатель

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Сообщение о том, что в селе Верхний Сунь Мамадышского района республики на улице Советская горит дом, пришло сегодня в 0.30 на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что огонь охватил одноэтажный бревенчатый дом. До приезда первых пожарных расчетов из дома успела выйти 85-летняя женщина. Хозяйка услышала звук пожарного извещателя и поспешила выйти на улицу.

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 51 кв. метр. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#МЧС РТ #пожарный извещатель
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