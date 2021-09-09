Пожилая жительница РТ спаслась из ночного пожара, услышав извещатель

Сообщение о том, что в селе Верхний Сунь Мамадышского района республики на улице Советская горит дом, пришло сегодня в 0.30 на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что огонь охватил одноэтажный бревенчатый дом. До приезда первых пожарных расчетов из дома успела выйти 85-летняя женщина. Хозяйка услышала звук пожарного извещателя и поспешила выйти на улицу.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 51 кв. метр. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей.