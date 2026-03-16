Пожилая жительница РТ смогла получить с районной больницы компенсацию за смерть мужа

Пожилая жительница Лаишевского района РТ смогла получить компенсацию от районной больницы за смерть мужа.

Как сообщает прокуратура РТ, в 2023 году супруг женщины обратился в больницу с плохим самочувствием и, несмотря на все попытки врачей оказать помощь, скончался. После этого было возбуждено уголовное дело и проведена проверка, во время которой в больнице были обнаружены нарушения. Тем не менее эти нарушения причиной смерти мужчины не стали, и дело было прекращено.

Несмотря на прекращение дела, обязанность больницы возместить причиненный вред не исчезла, и прокуратура через суд взыскала в пользу 77-летней женщины моральную компенсацию размером 150 тысяч рублей.