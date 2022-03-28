Пожилая жительница РТ, поверив мошенникам, отдала им накопленные с пенсии 300 тыс. рублей

82-летней жительнице Нижнекамского района позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Для урегулирования конфликта звонивший потребовал у пенсионерки передать ему 800 тысяч рублей.

Престарелая женщина поверила мошеннику и сообщила ему, что у нее есть лишь часть этой суммы, которую она накопила с пенсии. Через некоторое время к ее дому подъехал молодой человек, которому пенсионерка передала 300 тысяч рублей.

Затем женщина решила позвонить своей внучке, которая рассказала, что с ней все в порядке и посоветовала обратиться в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили молодого человека, который забирал деньги, и задержали его. Им оказался 17-летний житель Нижнекамска, он дал признательные показания.

По его словам, в одном из мессенджеров ему предложили работу: забирать деньги у людей и переводить их на сторонние банковские счета. Себе он мог оставить определенный процент от перечисленной суммы, в данном случае – 10 тысяч рублей.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают возможных соучастников молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.