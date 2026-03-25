Пожилая жительница Казани сохранила полтора миллиона, не поверив в схему мошенников с ДТП

В Казани 91-летняя жительница Московского района не поддалась на уловку мошенников и сохранила свои сбережения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Казани, ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП. За «решение проблемы» он потребовал подготовить 1,5 млн рублей, пообещав позже объяснить, как передать деньги.

Пенсионерка заподозрила обман, сразу прервала разговор, позвонила дочери и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.