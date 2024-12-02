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Происшествия 2 декабря 2024 08:44

Пожилая жительница Казани скончалась после наезда «ГАЗели» во дворе многоэтажки

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В больнице Казани скончалась 77-летняя женщина, которую во дворе дома по улице Рихарда Зорге сбил водитель «ГАЗели».

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 19 ноября во дворе жилой территории у дома №53. По данным ведомства, водитель «ГАЗели» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода.

Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Накануне она скончалась в больнице.

#сбили женщину
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