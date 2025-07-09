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Происшествия 9 июля 2025 15:20

Пожилая жительница Казани, пытаясь спасти внучку, отдала аферистам миллион рублей

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В Казани 80-летняя женщина, пытаясь спасти внучку, отдала мошенникам миллион рублей.

Выяснилось, что днем пожилой женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее внучка стала виновницей в ДТП и для прекращения уголовного дела необходима крупная сумма денег.

Пенсионерка, желая помочь внучке, передала курьеру мошенников более миллиона рублей. Позже, связавшись с родственницей, поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские ищут подозреваемых.

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