Пожилая жительница Казани поверила мошенникам и осталась без квартиры

В июне в отдел полиции «Вишневский» обратилась 68-летняя жительница Казани. Она рассказала, что в период с 13 мая по 2 июня мошенники трижды ее обманули, принудив продать квартиру, а в дальнейшем выманив полученные деньги и накопления на сумму около 6 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Женщина рассказала, что в мае ей на мобильный телефон позвонил незнакомец, который убедил ее перевести 775 тысяч рублей на «безопасный счет». Спустя неделю мошенник убедил пенсионерку продать квартиру и перевести вырученные 4 880 000 рублей на указанный им счет. После этого пожилая женщина оформила кредит на сумму 156 000 рублей, которые также перевела мошеннику.

Позднее женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время вроводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий. Возбуждено уголовное дело.