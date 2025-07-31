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Происшествия 31 июля 2025 12:46

Пожилая жительница Казани потеряла 1,5 млн, пытаясь получить посылку от мошенников

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73-летняя жительница Казани отдала мошенникам 1,5 млн рублей, поверив в несуществующую посылку и пытаясь обезопасить счета.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Казани, женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником почты. Он сообщил, что для нее есть посылка, но для ее получения необходимо оформить заявку, указав код из смс.

Позже с ней связался «сотрудник силовых структур», который убедил, что мошенники получили доступ к счетам и пытаются украсть деньги. Под предлогом «защиты» накоплений пенсионерка передала через курьера 1,5 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

#Мошенничество
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