Пожилая жительница Казани потеряла 1,5 млн, пытаясь получить посылку от мошенников

73-летняя жительница Казани отдала мошенникам 1,5 млн рублей, поверив в несуществующую посылку и пытаясь обезопасить счета.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Казани, женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником почты. Он сообщил, что для нее есть посылка, но для ее получения необходимо оформить заявку, указав код из смс.

Позже с ней связался «сотрудник силовых структур», который убедил, что мошенники получили доступ к счетам и пытаются украсть деньги. Под предлогом «защиты» накоплений пенсионерка передала через курьера 1,5 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве.