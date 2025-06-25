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Происшествия 25 июня 2025 14:43

Пожилая жительница Казани отдала полмиллиона мошенникам за замену ключей от домофона

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Замена ключей от домофона обошлась казанской пенсионерке почти в полмиллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани, пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником организации, занимающейся сменой кодов на домофонах.

Мужчина сказал, что на ее телефон должны прийти временные коды для обновления системы, и попросил продиктовать их ему. Пожилая женщина поверила и назвала цифры.

После этого ей несколько раз звонили другие «сотрудники» — якобы из Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они заявили, что ее счет под угрозой, и убедили перевести почти 500 тысяч рублей на так называемый безопасный счет. Мошенники даже заказали ей такси до ближайшего банкомата, чтобы она могла перевести деньги на сторонние счета.

Женщине строго запретили рассказывать о звонках родным и общаться с сотрудниками банка. Однако вечером она все же поделилась случившимся с дочерью. Та объяснила, что это был обман. Тогда пенсионерка обратилась в полицию и написала заявление о совершенном мошенничестве.

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