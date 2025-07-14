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Происшествия 14 июля 2025 11:01

Пожилая жительница Елабуги за сутки перевела мошенникам более 2 млн рублей

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В Елабуге 74-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества, пытаясь перевести сбережения на «безопасный счет».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, аферисты, представившись сотрудниками поликлиники, сообщили женщине, что больничную карту необходимо перевести в электронный вид. Затем они попросили продиктовать номер СНИЛС и поступившие на ее телефон коды. Женщина поверила им и сообщила все необходимые цифры.

В результате мошенники получили доступ к аккаунту «Госуслуг». Далее пенсионерке позвонили и сообщили, что деньги на ее счете могут украсть и необходимо их перевести на «безопасный счет». Пенсионерка поверила лжебанкирам и лишилась 2,1 млн рублей всего за сутки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

#Мошенничество #елабуга
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