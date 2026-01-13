Пожилая жительница Чистополя сама привезла 600 тысяч рублей мошенникам в Казань

78-летняя жительница Чистополя заявила в полицию о том, что у нее похитили 600 тысяч рублей.

Она рассказала, что ей позвонил некто, назвавшийся банковским работником, и сообщил, что от ее имени оформлена доверенность на другого человека, дающая доступ к ее деньгам. Звонивший упомянул, что этот человек подозревается в госизмене и есть вероятность, что деньги женщины могут пойти на финансирование террористов. После этого женщине позвонил другой мошенник и представился следователем.

Он убедил ее снять все деньги со счетов, приехать в Казань и передать их якобы сотруднику правоохранительных органов. Поддавшись уговорам, женщина сняла все свои сбережения – 600 тысяч рублей – и на заказанном мошенниками такси отправилась в Казань, где отдала деньги курьеру.

Осознание того, что ее обманули, пришло к ней лишь после возвращения домой. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.