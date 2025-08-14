Пожилая жительница Альметьевска за две недели отдала мошенникам 41 млн рублей

Первый звонок от мошенников 63-летней жительнице Альметьевска поступил в конце июля. Неизвестный представился курьером одного из маркетплейсов, сообщил о поступлении заказа и попросил продиктовать код из СМС. Женщина пыталась объяснить, что ничего не заказывала, но звонивший сказал, что скоро подъедет курьер, и прервал разговор.

Через время ей позвонили из Росфинмониторинга, пересказали ее предыдущий разговор якобы с мошенниками и предупредили об ответственности. Звонившие отправили ей некую доверенность, которая выписана от ее имени иностранцу, на основании которой этот мужчина уже пытается продать ее акции за 18 миллионов рублей.

Через время ей позвонил лжесотрудник службы безопасности банка и сказал, что платеж приостановлен, но деньги еще можно спасти. Женщине пригрозили возбуждением уголовного дела за оформление доверенности на иностранца. Ей предложили перечислить деньги на безопасные счета. В тот же день она перечислила на их счета дивиденды от акций, позже были проданы и сами акции. Прежде чем передать деньги курьеру, жительница Альметьевска фотографировала купюры и отправляла кураторам. Потом складывала деньги в черный пакет. Три раза она лично выносила и вручала деньги неизвестным.

Как рассказали в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району, женщина отдала мошенникам около 39 миллионов рублей. Далее ей сообщили о новом кредите на 5 миллионов рублей, который успели оформить мошенники, и попросили срочно взять кредит под залог автомобиля. Женщина продала автомобиль за 800 тысяч рублей и перечислила деньги на счет мошенников.

На следующий день решила сходить в отдел ФСБ и лично пообщаться с тем сотрудником, который ей звонил. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.