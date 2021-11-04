Пожилая женщина, услышав сигнал пожарного извещателя, спаслась из горящего дома в РТ

Пожар произошёл накануне в Пестрецах, в одном из домов по улице Олимпийской. Горела деревянная веранда дома по площади 10 квадратных метров. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что 78-летней хозяйке дома удалось спастись благодаря тому, что она вовремя услышала сигнал пожарного извещателя. Через некоторого время возгорание потушили, никто не пострадал. Предварительная причина пожара – неправильное использование электрооборудования.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарный извещатель в доме был установлен в 2019 году по республиканской социальной программе для пожилых граждан старше 70 лет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.