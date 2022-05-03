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Ру Тат
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Происшествия
3 мая 2022  09:59
Павел Климчак

Пожилая женщина погибла на пожаре в садовом доме в Татарстане

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Сообщение о возгорании в садовом доме в деревне Атлашкино Зеленодольского района РТ поступило сегодня ночью по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Прибыв на место, пожарные увидели, что огонь охватил дом полностью. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра. В скором времени огнеборцы потушили огонь.

Во время разбора тлеющих конструкций пожарные обнаружили тело 78-летней женщины. По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #погибшие на пожаре
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