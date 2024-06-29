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Пожилая женщина пострадала при столкновении грузовой ГАЗели и легковушки в Зеленодольске
Очевидцы сообщили агентству «Татар-информ» о дорожно-транспортном происшествии в Зеленодольске с одним пострадавшим.
Инцидент произошел на Волжской улице возле дома №32. По словам свидетелей, Chevrolet и грузовая «ГАЗель» столкнулись боковыми частями.
В результате аварии травмы получила пожилая женщина 70 лет, находившаяся в салоне легкового автомобиля. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.
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