news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 29 июня 2024 09:44

Пожилая женщина пострадала при столкновении грузовой ГАЗели и легковушки в Зеленодольске

Скопировать ссылку

Очевидцы сообщили агентству «Татар-информ» о дорожно-транспортном происшествии в Зеленодольске с одним пострадавшим.

Инцидент произошел на Волжской улице возле дома №32. По словам свидетелей, Chevrolet и грузовая «ГАЗель» столкнулись боковыми частями.

В результате аварии травмы получила пожилая женщина 70 лет, находившаяся в салоне легкового автомобиля. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.

#зеленодольск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2