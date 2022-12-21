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Ру Тат
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Происшествия
21 декабря 2022  10:05
Павел Климчак

Пожилая женщина получила ожоги на крупном пожаре в частном доме в Татарстане

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Сообщение о возгорании в селе Алан Тюлячинского района, на улице Пионерской, поступило сегодня в восемь утра по номеру вызова пожарной охраны 101. Загорелся частный дом, площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Через несколько минут на месте уже были пожарные, которые сразу приступили к тушению пожара. В скором времени возгорание полностью потушили.

На пожаре пострадала 68-летняя женщина – она получила ожоги лица. Причина случившегося устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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