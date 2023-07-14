Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

При обстреле со стороны Украины поселка Белая Березка в Брянской области погибла пожилая женщина, сообщает ТАСС.

Еще три человека получили ранения. Среди них 16-летний подросток.

Раненых госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.