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Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
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При обстреле со стороны Украины поселка Белая Березка в Брянской области погибла пожилая женщина, сообщает ТАСС.
Еще три человека получили ранения. Среди них 16-летний подросток.
Раненых госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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