Пожилая женщина погибла на пожаре в своем доме в Татарстане

Сегодня утром по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о том, что в селе Большая Акса Дрожжановского района, на улице Октябрьской горит частный жилой дом. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В скором времени пожарные смогли потушить огонь полностью. Во время разбора тлеющих конструкций дома обнаружили тело 84-летней хозяйки дома. Причина пожара устанавливается, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.