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Ру Тат
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Происшествия
3 января 2022  11:20
Павел Климчак

Пожилая женщина погибла на пожаре в своем доме в Татарстане

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Сегодня утром по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о том, что в селе Большая Акса Дрожжановского района, на улице Октябрьской горит частный жилой дом. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

В скором времени пожарные смогли потушить огонь полностью. Во время разбора тлеющих конструкций дома обнаружили тело 84-летней хозяйки дома. Причина пожара устанавливается, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #погибшие на пожаре
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