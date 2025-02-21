Пожилая женщина погибла на пожаре в челнинской пятиэтажке, ее сын в больнице

63-летняя жительница Набережных Челнов погибла на пожаре в квартире в одной из пятиэтажек на Московском проспекте.

Когда пожарные прибыли на место, в квартире горели вещи и мебель. Во время тушения в квартире обнаружили женщину и мужчину – как выяснилось, мать и сына.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, женщина погибла. Ее 37-летнего сына с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в БСМП.

Причину пожара установят дознаватели.