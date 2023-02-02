Пожилая женщина погибла на пожаре в частном доме в татарстанском селе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в селе Ильнеть Менделеевского района Татарстана поступило сегодня в семь утра на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщалось, что горит частный одноэтажный кирпичный дом. Еще до прибытия на место сотрудников ПСЧ №86, очевидец вытащил через окно горящего дома пожилую женщину. К сожалению, медики скорой помощи констатировали ее смерть.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 07.45 пожар был локализован. Его причины устанавливаются.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ



