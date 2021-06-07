Пожилая женщина погибла на пожаре в частном доме в РТ, еще двое мужчин в больнице

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании в селе Старый Каразерик поступило накануне поздно вечером по номеру вызова пожарной охраны 101.

На улице Комсомольской загорелся частный дом и баня, общая площадь пожара составила 110 кв.м. В скором времени прибывшим по адресу пожарным удалось справиться с возгоранием.

В огне погибла 74-летняя женщина, и ещё двое мужчин 44 и 46 лет пострадали, находятся в реанимации.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.