Пожилая женщина из Казани, поверив телефонным мошенникам, перевела им 5 миллионов рублей

На мобильный телефон 84-летней пенсионерки позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она рассказала пожилой женщине, что якобы с ее счета мошенники пытаются снять деньги. После этого бабушке позвонил еще один незнакомец, который представился сотрудником полиции. Он сказал никому не упоминать о произошедшем, иначе это якобы помешает расследованию.

Поверив аферистам, пожилая женщина в течение двадцати дней поддерживала с ними связь и следовала их указаниям. Она сняла со своих счетов все сбережения и перевела мошенникам более пяти миллионов рублей. Ей объяснили, что деньги будут якобы храниться на безопасных счетах.

Однако спустя время аферисты перестали выходить на связь и пенсионерка рассказала обо всем своей дочери, которая сразу посоветовала ей обратиться в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».