Пожилая пассажирка «Калины» погибла в ДТП с Jaguar в Елабужском районе

На трассе М7 в Елабужском районе столкнулись «Лада Калина» и автомобиль марки Jaguar. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

На место сразу вызвали медиков скорой помощи. По словам очевидцев ДТП, пожилого водителя и пассажирку отечественного авто увезли в больницу. Еще одна пожилая пассажирка «Калины» скончалась на месте.

На месте работали автоинспекторы.