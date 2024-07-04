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Пожилая пассажирка «Калины» погибла в ДТП с Jaguar в Елабужском районе
На трассе М7 в Елабужском районе столкнулись «Лада Калина» и автомобиль марки Jaguar. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.
На место сразу вызвали медиков скорой помощи. По словам очевидцев ДТП, пожилого водителя и пассажирку отечественного авто увезли в больницу. Еще одна пожилая пассажирка «Калины» скончалась на месте.
На месте работали автоинспекторы.
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