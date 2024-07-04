news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 4 июля 2024 18:02

Пожилая пассажирка «Калины» погибла в ДТП с Jaguar в Елабужском районе

Скопировать ссылку

На трассе М7 в Елабужском районе столкнулись «Лада Калина» и автомобиль марки Jaguar. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

На место сразу вызвали медиков скорой помощи. По словам очевидцев ДТП, пожилого водителя и пассажирку отечественного авто увезли в больницу. Еще одна пожилая пассажирка «Калины» скончалась на месте.

На месте работали автоинспекторы.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2