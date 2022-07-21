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Происшествия
21 июля 2022  09:01
Полина Шевчук

Пожилая челнинка уснула с сигаретой и сгорела вместе с квартирой

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Пожилая челнинка уснула с сигаретой и сгорела вместе с квартирой
пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в доме №58/41 по проспекту Сююмбике в Челнах поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня ночью, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © 

Прибывшие по вызову пожарные установили, что горят мебель и вещи в зале трехкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже девятиэтажки.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Вол время тушения пожара на диване была найдена 70-летняя погибшая женщина. 

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 4 кв. метра. Предварительно установлено, что причиной возгорания могла стать неосторожность при курении – женщина курила дома и скорее всего уснула с непотушенной сигаретой.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ


 

#пожар #погибла в огне #МЧС РТ
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